Es ist angerichtet: Die heißen Eisen brennen auf den Start

Die Rekordanzahl der Teilnehmer bedeutet auch im Vorfeld für die freiwilligen Helfer im wahrsten Sinne des Wortes Schwerarbeit. So muss rund eine halbe Tonne an Gimmicks wie T-Shirts, Gutscheine, Gewürze etc in die Taschen verpackt werden, die auf die Mopedfahrer bei der Anmeldung warten.

Am Freitagnachmittag wird wieder der „Meltdown“ gefahren, eine geführte Ausfahrt, die diesmal in Richtung Semmering führen wird. Die Mopedtrophy selbst wird sich am Samstag ab den frühen Morgenstunden wieder an der historischen Schneeberg-Wechsel-Radmarathonstrecke orientieren. Wie schon in den 1980igern, wird auch von den Mopeds eine sich jedes Jahr ändernde Strecke befahren. Was gleich bleibt ist die Herausforderung: Es gilt über 230 Kilometer, viele 1.000 Höhenmeter und unzählige Kurven zu bewältigen.

Am Samstag gilt es, über 230 Kilometer und viele 1.000 Höhenmeter und unzählige Kurven zu bewältigen. Foto: Motro

„Alles in allem erwarten wir ein Moped-Fest der Superlative, das in Neunkirchen jährlich für viel frischen Wind verbunden mit etwas Knattern sorgt und an dem die Teilnehmer selbst wie auch alle Neunkirchner Bürger Spaß haben werden“, verspricht Heinz Past, einer der Organisatoren. Dies nicht zuletzt auch wegen des tollen Rahmenprogramms während des ganzen Wochenendes. Insbesondere der Moped Limbo am Freitag ab 18 Uhr, die zwei tollen Bands im Anschluss wie auch den DJ am Samstagabend ab 20 Uhr sollte man sich keinesfalls entgehen lassen.

Die Firmen Kaubek sowie RBO Stöckl werden auch Verkaufsstände am Hauptplatz haben. Damianik und Cultbikes Kaltenegger werden zusätzlich die neuesten Fahrzeuge am Holzplatz ausstellen. Unterstützt wird die MOTRO auch heuer wieder von den Hauptsponsoren Autohaus Orthuber, Sparkasse und Volksbank Neunkirchen, Radio 886 und Weinzetl.