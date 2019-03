Drei Stunden sendet ORF 2 werktags seine Frühstückssendung „Guten Morgen Österreich“ – jeweils mit einem prägenden Tagesthema, Gästen live im Studio und oftmals auch mit musikalischen Darbietungen. Am Dienstag, 2. April gastiert die Morgenshow in Puchberg am Schneeberg, wie Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) im NÖN-Gespräch erzählt: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass wir Gastgeber sein dürfen. Die Anfrage des ORF, ob sie bei uns zu Gast sein können, haben wir dementsprechend gerne angenommen“, so Diertl.

Die vielen Details zur Sendung sind noch offen, wie der Ortschef sagt: „Im März wird eine Begehung mit dem ORF stattfinden, da wird dann auch schlussendlich festgelegt, wo das mobile Fernsehstudio stehen soll“, so Diertl. Ihm schwebt allerdings der Vorplatz des Tourismusbüros vor, in unmittelbarer Nähe zum Kurpark. „Da hat man einen tollen Blick auf den Schneeberg“, so Diertl, der naturgemäß auf schönes Wetter hofft.

Klar ist, dass ein Ortsportrait über Puchberg gezeigt werden soll – und dass auch ein kulinarischer Beitrag Teil der dreistündigen Sendung, die von kurzen „Zeit im Bild“-Nachrichtensendungen unterbrochen wird, sein soll. Diertl: „Auch wenn die Detailbesprechung erst folgt, für die Gemeinde ist das auf jeden Fall sehr positiv.“ Gesendet wird zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr in ORF 2.