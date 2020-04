Die Vereine berichten an die Sparkasse, wie sie ihre Kids und Jugendlichen unter Einhaltung der von der Regierung ausgegebenen Maßnahmen beschäftigen, unterhalten, aber auch fördern. Für diese Projekte werden als Belohnung 1.000 Gutscheine im Wert von 10 Euro vergeben. Die Gutscheine stammen von regionalen Betrieben aus dem Bezirk Neunkirchen und können nach der Coronakrise eingelöst werden. Das Geld fließt also sofort in die heimische Wirtschaft. „So möchten wir nicht nur den Vereinen helfen, sondern auch unseren regionalen Betrieben, welche die aktuelle Situation ja besonders hart trifft“, erklärt die Sparkasse.

Und wie kann man mitmachen? Vereine fordern per E-Mail an marketing@neunkirchen.sparkasse.at ein Formular an und retournieren dieses ausgefüllt, zusammen mit ein paar Fotos ihrer Aktion. Pro Vereinsmitglied, das an der Aktion teilgenommen hat, wird ein Gutschein im Wert von 10 Euro vergeben (Gutscheinwunsch im Formular angeben).

Die Aktion läuft vorerst bis 30. April. Teilnahmeberechtigt sind Vereine mit Mitgliedern bis 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen