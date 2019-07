In 65 Stunden und 17 Minuten sind Hermann Bichl und Lebensgefährtin Christine Cerny mit ihren E-Bikes quer durch Österreich geradelt. Die beiden Pensionisten, 76 und 69 Jahre alt, wollen so auch anderen, vor allem älteren Menschen, ein Vorbild sein.

Bichl war schon immer viel am Rad oder auch zu Fuß unterwegs. So hat es ihn direkt nach seinem Pensionsantritt zum Jakobsweg getrieben, den er dann auch gegangen ist.

„Wenn ich mir manche Pensionisten ansehe, dann kommt es mir so vor, als ob sie denken würden, dass sie nichts mehr machen können. Das stimmt aber nicht“, so der 76-Jährige.

Aktiv sein, auch wenn man bereits älter ist

Viele würden ihr „Nichtstun“ auf die Gesundheit schieben, aber „genau wenn man Sport macht, tut das dem Körper gut“, so die beiden Pensionisten. Während Bichl an einem Bandscheibenproblem leidet, hat seine Lebensgefährtin Herzprobleme.

„Das hat uns aber nicht davon abgehalten, diese Tour zu machen. Es geht uns einfach besser, wenn wir uns bewegen und etwas unternehmen. Das sollte vielleicht auch für andere ein Anreiz sein“, so Bichl und Cerny.

Anfang Juni war es dann soweit. Hermann Bichl, dessen ebenfalls pensionierter Neffe und Christine Cerny haben das Abenteuer „Österreich-Rundfahrt“ gewagt. Doch bevor es losging, wurde noch eine Probefahrt unternommen.

Bestimmte Abschnitte sind wir dann aber einfach spontan gefahren. Man muss sich ja auch danach richten, wo man einen Schlafplatz bekommt und wo nicht",Hermann Bichl

„Wir sind vorher noch drei Tage Richtung Mariazell gefahren, um dort zu testen, ob das Team auch gut zusammenpasst“, schmunzeln Bichl und Cerny. Am 5. Juni startete dann die erste Tour von Seebenstein aus Richtung Kirchdorf.

zVg Gemeinsam ist das Pensionistenpaar Hermann Bichl und Christine Cerny bereits quer durch Österreich geradelt. Nächstes Jahr steht dann der Großglockner am Programm.

„Wir haben im Vorhinein ungefähr eine Route besprochen. Bestimmte Abschnitte sind wir dann aber einfach spontan gefahren. Man muss sich ja auch danach richten, wo man einen Schlafplatz bekommt und wo nicht“, erzählt Bichl von der Abenteuerfahrt.

Die weiteste Strecke, die das Trio hinter sich gebracht hat, war die letzte Etappe von Traismauer nach Seebenstein. „Wir waren so schnell unterwegs und haben beschlossen, gleich alles in einem zu fahren“, so Bichl über die längste Fahrt.

Zum 70. Geburtstag auf den Großglockner

Kommendes Jahr feiert Christine Cerny ihren 70. Geburtstag. „Und da werden wir dann auf den Großglockner fahren“, planen Hermann Bichl und seine Lebensgefährtin schon das nächste Abenteuer.