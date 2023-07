Da raucht der Auspuff - Mopedtrophy erwartet Teilnehmerrekord

Am Freitagnachmittag wird wieder der „Meltdown“ gefahren, eine geführte Ausfahrt, die diesmal in Richtung Semmering führen wird. Die Mopedtrophy selbst wird sich am Samstag ab den frühen Morgenstunden wieder an der historischen Schneeberg-Wechsel-Radmarathonstrecke orientieren. Wie schon in den 1980igern, wird auch von den Mopeds eine sich jedes Jahr ändernde Strecke befahren. Was gleich bleibst ist die Herausforderung: Es gilt über 230 Kilometer, viele 1000 Höhenmetern und unzählige Kurven zu bewältigen.

„Die 400 Startplätze sind bereits restlos vergriffen, der Ansturm heuer hat alle Erwartungen gesprengt“, freut sich das Organisationsteam rund um Heins Past und Hubert Pfautsch. Mitfahren darf jeder, der ein einspuriges Moped mit 50ccm, das älter als 20 Jahre ist, sein Eigen nennt. Rennfahrer sind fehl am Platz, das Motto lautet „Gleiten statt Hetzen“ um die großartige Landschaft genießen zu können.

Übrigens: Umweltschützer dürfen den Klebstoff beruhigt zu Hause lassen. Auch heuer pflanzen die Veranstalter wieder einen Baum je Teilnehmer im Gebiet der Ausfahrt. Die Mopeds rauchen somit grün, nicht blau!

Aber auch für Zuseher bietet das ganze MOTRO-Wochenende am 25. und 26. August wieder einige Leckerbissen am Hauptplatz Neunkirchen. So wird Mario Batka von Radio 88,6 schon am Donnerstagabend direkt vom Hauptplatz berichten und am Wochenende auch selbst ein Moped besteigen. Ab Freitag kann man die historischen Fahrzeuge bewundern, sich mit den Fahrern unterhalten oder ihnen beim „Moped-Limbo“ die Daumen drücken. Danach werden am Freitag GoGoGorillo! und Mini & Claus den Hauptplatz zum kochen bringen. Am Samstag Abend, nach der Siegerehrung wird Radio 88,6 DJ Fernando Dupree für Stimmung am Hauptplatz sorgen.

Der Eintritt für Zuseher ist während dem gesamten Wochenende gratis. Vorbeikommen zahlt sich also in jedem Fall aus egal ob mit Moped oder ohne. Den Zeitplan sowie weitere Informationen gibts wie immer auf www.motro.at