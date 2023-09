G'schmackig und guat: Neue Strecke für Biker sorgt für Gusto auf mehr

Der neue Trail bietet mit seinen 200 Tiefenmetern eine herausfordernde, abwechslungsreiche und atemberaubende Streckenführung für Mountainbiker aller Erfahrungsstufen. Nach dem Start führt die Route über den Hottmannsgraben und endet im Ortsteil „Unteraspang“. Zum Startpunkt des Trails gelangt man von dem Trailcenter in Unternberg über eine Forststraße zur Bergkäserei über die Mountainbikeroute „Hottmannsgraben Route“ oder über die bestehende Aspang.

Die Strecke wurde mit großer Sorgfalt geplant, um den anspruchsvollen Anforderungen erfahrener Fahrer gerecht zu werden, während gleichzeitig auch Einsteiger die Möglichkeit haben, die Freude am Mountainbiken zu entdecken. Der Trail wurde mit Rücksicht auf die Umwelt und Nachhaltigkeit konzipiert. Die öffentliche Anreise zu den Wexl Trails ist bereits an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag dank Radanhänger an den Bussen der VOR-Linie problemlos möglich. Mit dem Bergkäs´-Trail trägt das Trailcenter durch eine attraktive Abfahrt zu einer sicheren Abfahrt zum Bahnhof Aspang-Markt bei.

„Wir sind vom Trail begeistert," freut sich Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Wexl Arena und den dazugehörigen Wexl Trails. „Diese Strecke ist das Ergebnis erfolgreicher Partnerschaften und das Engagement der gesamten Region und deren Betrieben. Die harte Arbeit des Teams, die daran gearbeitet haben, schafft ein unvergessliches Mountainbike-Erlebnis nun bis ins Tal.“

Die VOR-Linie fährt von Bahnhof Aspang-Markt über St. Corona und Kirchberg am Wechsel von Freitag bis Sonntag jeweils um 7:35, 9:35, 11:35, 14:35 und 16:35 die Route mit einem Radanhänger für Platz bis zu 20 Räder.

Weitere Informationen zur Strecke, den Öffnungszeiten und den Veranstaltungen sind auf der offiziellen Website www.wexltrails.at zu finden.