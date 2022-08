Gemeinderat: Gloggnitzer ÖVP kritisiert Festival

Werbung

Um die Finanzen, heftige Kritik der Opposition und die Rücktrittsankündigung eines langjährigen Gemeindepolitikers ging es am Dienstagabend der Vorwoche in der Gemeinderatssitzung.

Notwendig war die Sitzung unter anderem deshalb geworden, weil die Benützungsübereinkommen mit der ÖBB Infra für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Gloggnitz und Mühlhof besiegelt werden mussten. Das spült rund 2,67 Millionen Euro in die Kassa.

„Es ist unserer Beharrlichkeit geschuldet, sonst wäre es zu einem Schleuderpreis von 1,8 Millionen übernommen wurden“, so ÖVP-Stadtrat Friedrich Wernhart, der kritisiert, dass auch das Becken „Mühlhof“ (Gemeinde Payerbach) übernommen wird. Die ÖVP stimmte dem Übereinkommen nicht zu. „Es gab einen Mehrheitsbeschluss dafür“, sagt Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste) – und ergänzt, dass sich alle Fraktionen für die Nachbesserung ausgesprochen hätten.

Noch hitziger wurde es dann, als der Verein „moz art“ eine Subvention von 80.000 Euro für überplanmäßige Ausgaben erhalten sollte. „Das Projekt läuft finanziell aus dem Ufer“, bemängelte Wernhart, der mit Kritik nicht sparte. Von zu vielen Freikarten, geringen Besucherzahlen und fehlenden Aufstellungen sprach Wernharts Fraktion, auch die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Firma „Matchgroup“ wurde gefordert.

Wernharts Fazit: „Es ist alles sehr undurchschaubar!“ Der Stadtrat hatte daher im Vorfeld seine Mitgliedschaft im Vorstand des Vereines „moz art“ zurückgelegt – und forderte im Rahmen der Gemeinderatssitzung eine geheime Abstimmung ein.

Die Stadtführung kam dem Wunsch nach, das Abstimmungsergebnis änderte das freilich nicht: Die Subventionsvergabe wurde, gegen die Stimmen der Volkspartei, beschlossen. Die anderen Vorstandsmitglieder hatten sich wegen Befangenheit der Stimme enthalten.

„Die anderen hat der Mut verlassen“, mutmaßt Wernhart, der in der Sitzung für eine weitere Überraschung sorgte: „Zeitnah“ wolle er sich aus der Politik zurückziehen. Grund dafür ist aber nicht die „moz art“-Diskussion, sondern viel mehr seine lange Amtszeit in der Politik. Fixen Nachfolger gibt es noch keinen, auch den konkreten Zeitpunkt seines Rückzuges ließ Wernhart offen.

Listen-Kulturstadtrat Peter Kasper, auch Obmann des Vereins „moz art“, kann die Kritik seines ÖVP-Kollegen ganz und gar nicht verstehen. Man stehe jeder Kritik offen gegenüber, „diese muss allerdings fundiert sein und darf nicht von jenen kommen, die noch bei keiner einzigen Veranstaltung dabei waren“, so sein Konter. Nichts werde verschleiert, jeder könne jederzeit Einsicht nehmen, so der Stadtrat: „Und der dem Land gemeldete Budgetrahmen wird eingehalten.“

Er sieht in dem Festival einen „beachtlichen Mehrwert in der Wertschöpfung“, auch wenn man bei den Zuschauerzahlen rund 35 Prozent unter den Erwartungen liege. „Die Kulturreihe ist Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes“, hält auch Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) fest und unterstreicht, dass man an einer „langfristig touristisch-kulturellen Neuausrichtung“ festhalten werde.

Dem Nachtragsvoranschlag verweigerte die ÖVP ebenso die Zustimmung.

