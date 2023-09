Zwei hochkarätige Konzerte sorgten für Begeisterung

Den Auftakt machte der in Kuba geborene und jetzt in Spanien lebende Pianist Leonel Morales auf Schloss Gloggnitz. Unter dem Titel „Beethoven und Brahms - die Symphonik am Klavier" entführte Leonel Morales die Besucher mit expressiver solistischer Virtuosität.

Weiter ging es dann am Samstag im Stadtsaal. Auf dem Programm stand ein Orchester Auftritt mit dem traditionsreichen Györ Philharmonic Orchestra. „Es zählt zu den führenden Symphonie-Orchestern Ungarns und spielt weltweit Konzerte", so Intendant Johannes Kropfitsch nicht ohne Stolz. Der Abend stand ganz im Zeichen von Mozarts Werken. Am Klavier brillierte als Solistin Eliza Agajeva. Die gebürtige Estin studierte unter anderem bei Paul Gulda und gewann zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben. Wer eines der Konzerte versäumt hat, am kommenden Samstag, 9. September, gibt es die nächste Möglichkeit. Mit dem Geschwisterduo Marieta und Javier Veliz Delgago geht es musikalisch nach Lateinamerika. Beginn ist um 19 Uhr, gespielt wird auf der Terrasse des Schulzentrums.