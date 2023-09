Fünf Millionen Euro investiert: Erster Blick in neuen Schul-Zubau

Noch wird in der Volksschule im Mühlfeld eifrig gewerkt – wenn am Montag aber die Schulglocken erstmals nach den Ferien wieder läuten, soll alles fertig sein. Der umfassende Zubau der Bildungsstätte in der Mühlfeldstraße befindet sich auf der Zielgeraden – in dieser Woche sollen noch die Möbel geliefert werden.

Rund fünf Millionen Euro werden in das Großprojekt investiert, „wobei es naturgemäß noch keine genaue Abrechnung gibt“, wie Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) beim Rundgang mit der NÖN betont. Er zeigt sich mit den Arbeiten sowie dem (vorläufigen) Endergebnis sehr zufrieden: „Die Klassenräume sind sehr großzügig und hell, die Gestaltung ist wirklich schön geworden.“

Tatsächlich bieten die neuen Klassenräume viel Platz und sind lichtdurchflutet, ins Auge sticht außerdem ein spezielles Farbschema: Jedes Stockwerk hat einen eigenen Farbton zugeteilt bekommen. Und Apropos Stockwerk: Um von dem einen ins andere zu gelangen, kann nun auch ein Aufzug benützt werden. „Damit ist die Schule endlich barrierefrei“, sagt der Stadtchef. Der Eingang wurde verlegt und befindet sich etwas weiter links des bisherigen Tors.

Herzstücks des Zubaus, der nahtlos in die bisherige Schule übergeht, ist ein großer Turnsaal, der bei Bedarf auch abgetrennt werden kann. Osterbauer zufolge soll er aber nicht nur für Sport und Bewegung genutzt werden. „Auch Auftritte sind möglich, dazu haben wir eine mobile Bühne angekauft.“

Ein Highlight sind außerdem die Pausenräume im Freien, „die auch als Freiluftklassen genutzt werden können“, wie Osterbauer ergänzt. Die Eröffnung des Zubaus ist für Donnerstag, den 12. Oktober, 10 Uhr, geplant.

Geht es nach dem Bürgermeister, ist es damit aber noch nicht getan: Auch die Musikschule, die sich bis dato ja am Albert-Hirsch-Platz befindet, soll künftig im Mühlfeld zu finden sein. „Das ist vor allem auch vor dem Hintergrund wichtig, dass die Volksschule eine mit Musik-Schwerpunkt werden soll“, argumentiert Osterbauer. Die Ausschreibung dafür solle „noch heuer erfolgen“, sagt er.

Eröffnet wurde die Mühlfeld-Volksschule einst übrigens am 4. Oktober 1909. Auch Bürgermeister Herbert Osterbauer selbst drückte damals hier die Schulbank