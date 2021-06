Christl Vorauer ist noch bis Ende Juli auf der Suche nach Kochrezepten. Sie können per E-Mail an christl.vorauer@gmx.at oder via „WhatsApp“ an 0664/62 713 92 geschickt werden. Schriftlich können sie aber auch bei Traude & Karl Artner (Mühlfeldstraße 19) abgegeben werden.

privat, privat