Müllwagen in Brand Akku explodiert: Müllmänner verhinderten Schlimmeres

Duch das rasche Entladen des Inhalts konnte ein Großfeuer verhindert werden. Foto: www.einsatzdoku.at

A m Montagmorgen wurden die Feuerwehren Feistritz am Wechsel, Kirchberg am Wechsel und St. Corona am Wechsel zu einem Müllwagenbrand nach Feistritz gerufen.

Die Mitarbeiter des Müllfahrzeuges hatten plötzlich einen Knall im hinteren Bereich des LKWs vernommen. In weiterer Folge begann der Unrat im Lagerbehälter sofort zu brennen. Mit dem Feuerlöscher schlugen die Mitarbeiter die Flammen nieder und kippten einen Teil des Inhaltes auf einen Platz. Die Feuerwehr Feistritz am Wechsel führte noch Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte mit der Wärmebildkamera. Auslöser dürfte ein implodierter Lithium Ionen-Akku gewesen sein, welcher eigentlich nichts in der Grünen Tonne zu suchen hat. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Am Lkw selbst entstand kein Schaden.