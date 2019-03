Ein multifunktionales Gebäude, welches sowohl zum Wohnen, zum Arbeiten, aber auch als Freizeitmöglichkeit dienen soll. Genau das plant die Marktgemeinde Grimmenstein aktuell im Ortskern, welcher ja seit der Sperrstunde des Gasthofes Tanzler um einen wichtigen Betrieb ärmer ist. Das Traditions-Wirtshaus war nicht nur beliebter Treffpunkt zum Mittagessen oder für Feiern diverser Art, sondern auch Veranstaltungsstätte für Faschingsfeiern, Bälle oder andere Events.

Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP): „Uns fehlt noch eine Genossenschaft, die das Projekt umsetzt!“ | P. Grabner

Um dem Gemeindezentrum wieder mehr Leben einzuhauchen, gab die Marktgemeinde nach Beschluss im Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag (die NÖN berichtete). Und die ist, so Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) auf Anfrage der NÖN, so gut wie fertig: „Grundsätzlich ist die Studie abgeschlossen. Jetzt fehlt uns nur noch eine Wohnbaugenossenschaft, die unser Projekt umsetzt“, berichtet er.

Doch was ist eigentlich genau geplant? Im Zentrum des neuen Ortskerns soll auch künftig das bisherige Gasthaus Tanzler stehen – zusätzlich zu der Funktion als Gasthaus mit Gästezimmern, Wohnungen und einer Bäckerei wurden aber auch neue Nutzungsoptionen erstellt: „Zu den bisherigen Nutzungsmöglichkeiten werden auch die Funktionen ,Wohnen‘, ,Arbeiten‘, aber auch Büroflächen und eine multifunktionale Veranstaltungsräumlichkeit hinzukommen, da diese eine zentrumsbelebende Wirkung erzielen sollen“, erklärt die für Wirtschaft und Tourismus zuständige Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP).

„Ziel der Studie war es einmal, eine Richtung zu zeigen, wo es künftig hingehen soll.“Engelbert Pichler, Bürgermeister (ÖVP).

Und Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) ergänzt, dass all dies eine Grobplanung sei, in Stein gemeißelt sei aber noch nichts: „Ziel der Studie war es einmal, eine ungefähre Richtung aufzuzeigen, wo es künftig in unserer Gemeinde hingehen soll. Wichtig ist uns, einen Gasthof im Zentrum zu haben und diesen auch zu erhalten.“ Verkehrstechnisch sei die Lage ideal – auch für Wohnungen, so Pichler: „Gleich gegenüber befindet sich der Bahnhof, das ist maximal eine Minute zu Fuß“, so der Ortschef.

Seitens der Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland wurde das Projekt jedenfalls zur Förderung ausgewählt – mit einem großen Ziel: Die Attraktivität des Ortskerns zu steigern.