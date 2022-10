Neue Austellung im Pittener Museum wurde eröffnet

Auf eine weitere geschichtliche Reise begaben sich Elfriede Oswald und das Team des Regionsmuseums „PIZ 1000“ in den letzten Monaten. Das Ergebnis wurde schlussendlich vergangenen Sonntag im Beisein zahlreicher Gäste präsentiert.

„Damals freute man sich darauf, von Wien aufs Land fahren zu können. Und die Bahn machte das auch leichter“

Konkret widmet man sich in einer neuen Ausstellung dem Thema Sommerfrische in Pitten. Diese kam nämlich unter anderem mit dem Bau der Aspangbahn. 1881 wurde diese in Betrieb genommen. „Damals freute man sich darauf, von Wien aufs Land fahren zu können. Und die Bahn machte das auch leichter“, erklärte Oswald in ihren einleitenden Worten. Mit Museums-Mitarbeiter Sebastian Buchner unternahmen die Gäste dann eine kleine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Er las aus dem Buch eines Passagiers, der seine Fahrt mit der Aspangbahn niederschrieb.

„Vielen Dank für diese Ehre, das ist ein einmaliges Erlebnis“

Doch nicht nur die Sommerfrische kommt in der neuen Ausstellung vor. Man widmete sich auch fünf Menschen aus Pitten, die Spuren in ihrer Heimat hinterließen: dem bereits verstorbenen Filmemacher Michael Glawogger, dem ebenfalls verstorbenen Schauspieler Peter Fröhlich, dem Fußballer Christian Fuchs, dem Maler Koloman Moser sowie dem Schneider Otto Ponweiser, der heute in Australien lebt und live zugeschaltet wurde. „Vielen Dank für diese Ehre, das ist ein einmaliges Erlebnis“, so Ponweiser emotional.

Glückwünsche zur neuen Ausstellung kamen von SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger, SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer und ÖVP-Landtagsabgeordetem Hermann Hauer. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Musikerinnen der Franz-Schubert-Regionalmusikschule.

