Ein musikalisches Top-Ereignis steht am Freitag, 23. November in der Puchberger Schneeberghalle um 19.30 Uhr am Programm. Die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Schneebergklang laden zu einem Konzert zu Gunsten des Ankaufs von Musikinstrumenten.

Mikulec lud zwei Ehrengäste ein

Die bekannte Salzburger Sängerin, Pianistin und Songwriterin Leelah Sky und der Singer-Songwriter, Drummer, Producer- und Vocalcoach Stephan Gleixner haben sich gemeinsam bereit erklärt, an diesem Konzert mitzuwirken.

Beide sind unter anderem als Ensemblemitglieder der stimmgewaltigen Vocal Comedy-Gruppe „Die Echten“ bekannt. Auch diesmal war es wieder Musiklehrer Goran „Gogo“ Mikulec, der diesen Auftritt möglich machte und die beiden Künstler vom Konzert der Musikschule Schneebergklang überzeugen konnte. Mikluec tourt immer wieder mit den beiden und lud sie ins Schneebergland ein.

Lehrer bestreiten ersten Teil des Abends

Der erste Teil des Konzerts ist den Pädagoginnen und Pädagogen der Musikschule gewidmet. Sie werden in verschiedenen Ensembles, gemeinsam mit ehemaligen Schülern und Freunden, ein facettenreiches Programm bieten. Obmann Rudi Gruber und Musikschulleiter Hans Gager unisono: „Das Konzert wird gewaltig, wir freuen uns auf einen Riesenerfolg der Musikschule.“

Vorverkaufskarten erhält man in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen, also auch in den Raiffeisenbanken im Schneebergland.