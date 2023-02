Siedinger Lichtmess-Traditionslied auf Tonträger

Es ist ein altes Brauchtum: das Lichtmesssingen, das von 1. auf 2. Februar stattfindet. Das dabei gesungene Lied „In der heil‘gen Lichtmessnacht“ besteht aus einem Vorsänger und einem ihm nach jeder Strophe folgendem Chor.

Um den Gesang der Männer aus dem Schneebergland für die Nachwelt zu sichern, haben sich die Musik- und TV-Produzenten Erik Maier – seit drei Jahren Siedinger Lichtmesssänger – und Musiker Lenard Luis entschlossen, einen Tonträger sowie ein Musikvideo zu produzieren.

„Da es nur eine mündliche Überlieferung gibt, habe ich mich mit meinem Cousin Leni Vogel entschlossen, in seinem Tonstudio in Puchberg eine CD zu produzieren“, schildert Erik Maier. Die Tradition des Lichtmesssingens galt als Start des bäuerlichen Arbeitsjahres mit 2. Februar und bot jungen Knechten die Chance für einen Wechsel des Arbeitgebers. Bis tief in die Nacht hinein und teils bei klirrender Kälte klopfen die Sänger an jede Tür und tragen dort das traditionelle Lied „In der heil‘gen Lichtmessnacht“ vor. Dieses alte Brauchtum gibt es nur in Niederösterreich, genauer gesagt in der Region der Wiener Alpen. Um dieses weiterhin zu bewahren, wurden die Lichtmesssänger von der UNESCO im Jahre 2018 zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Die neue CD ist bei den Siedinger Lichtmesssängern erhältlich sowie auf allen Download- und Streamingplattformen abrufbar.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.