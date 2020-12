Ob Hochzeit, Ball oder Fest – das Trio Kaghofer-Angerler, bestehend aus Franz Kaghofer, Gottfried Kaghofer und Karl Angerler, ist immer zur Stelle, wenn musikalische Unterhaltung gefordert ist. Die vergangenen Monate in der Coronakrise nutzten die drei Vollblutmusiker für Aufnahmearbeiten – dieser Tage ist der erste gemeinsame Tonträger der drei Herren erschienen.

Aufgenommen wurde die CD im Tonstudio „MS Music Austria“ in Neuburg an der Mürz – darauf enthalten sind nicht nur Oberkrainer und Schlager, sondern auch Eigenkompositionen von Gottfried Kaghofer wie „Wein, Wein, Wein“. Mit dem Song gewann er beim Wettbewerb „Ein Weinlied für NÖ“ im Vorjahr. Gemeinsam Musik macht das Trio aus dem Gloggnitzer Raum bereits seit 2006.

Die neue CD ist bei „Toni‘s Box“, der Buchhandlung „Lesegenuss“ sowie Papier Wagner in Gloggnitz sowie in der Greißlerei Diewald in Raach am Hochgebirge und im „Ramswirt“-Bauernladen erhältlich. „Die CD eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk“, rühren die drei Musikanten kräftig die Werbetrommel.