Spurlos vorüber geht die Corona-Krise auch an den Musikschulen nicht – dass die Schüler sich von Pandemie, Lockdown und Co aber nicht entmutigen lassen und Top-Leistungen abliefern, macht einmal mehr der traditionelle „Prima la musica“-Bewerb deutlich: Aus dem Bezirk Neunkirchen durften sich etliche Nachwuchsmusiker über schöne Auszeichnungen freuen (die NÖN berichtete) – darunter auch Moritz Schicker aus Höflein an der Hohen Wand, der mit seinem Tubaspiel einen ersten Platz belegen konnte. „Mein Sohn besucht ja zwei Musikschulen – neben der Musikschule Schneebergklang auch jene in Neunkirchen, wo er Gitarrenunterricht nimmt. Beide führen derzeit Distanzunterricht. Er macht im Prinzip mit seinem Musiklehrer eine Videokonferenz und das klappt eigentlich sehr gut, auch was die Internet-Verbindung betrifft“, weiß Vater Christian Schicker zu berichten.

Die Motivation der Schüler trotz der Umstände aufrechterhalten, ist auch eines der großen Ziele von Neunkirchens Musikschuldirektor Erwin Stoll. Weil keinerlei Auftritte abgehalten werden können, hat man sich eine entsprechende Alternative überlegt: „In vielen Fällen machen wir es so, dass wir gemeinsam mit den Schülern Musikstücke erarbeiten und das Ergebnis auf kleinen Videos festhalten. Das ist sowohl für Schüler als auch Eltern ein wichtiger Motivationsfaktor. Auch ein verstärktes Zusammenmusizieren und Kontakt mit der Lehrkraft können sehr motivationsfördernd sein.“

„Musik als Quelle der Freude und Ausdrucksmöglichkeit“ Erna Fasching, Leiterin Musikschule Scheiblingkirchen

Positiv wirkt sich in seinem Haus die Tatsache aus, dass viele Kinder Einzelunterricht erhalten – außerhalb von Lockdowns ist dieser nämlich auch in Präsenz möglich. Der tatsächliche „Homeunterricht“ ist „eine Herausforderung“, formuliert es Stoll: „Allein die Organisation und Abstimmung der Unterrichtszeit ist schwierig. Die technische Ausrüstung ist den Forderungen oft nicht angepasst.“ Und nicht zuletzt sei die „laufende Kontrolle des Schülers durch den Musiklehrer nur sehr eingeschränkt möglich“, bringt es Stoll auf den Punkt.

In der Musikschule Scheiblingkirchen ist derzeit ebenso Distance Learning angesagt, erklärt Leiterin Erna Fasching. „Die Sicherheit steht sehr im Zentrum“, betont Fasching. Der Gruppenunterricht ist großteils abgesagt und weicht auf Ensembles und kleinere Gruppen aus, so das möglich ist. Vor allem für die Bläser und den Gesangsunterricht wurde im Vorjahr mit dem Aufstellen von Trennwänden eine zusätzliche Maßnahme geschaffen. Die größten Herausforderungen für die Musikschule Scheiblingkirchen sind jedoch die „technischen Hürden“: „Gerade bei der Musik, um Bild und Ton synchron aufzunehmen, braucht man gutes Tech-Equipment und dieses ist sehr teuer.“ Weiters erzählt Fasching über die persönlichen Hürden, die für die Schüler entstehen: „Kinder in der Volksschule oder im Kindergarten verhalten sich anders, wenn der Unterricht über ein Medium stattfindet.“ Sich selbst beim Musizieren zu filmen sei für manche Schüler unangenehm, hierbei solle man besonders sensibel und „mit Fingerspitzengefühl“ vorgehen.

Friedrich Hecher, Leiter der Musikschule Kirchberg am Wechsel, berichtet ebenso von den neuen Erfahrungen mit Online-Unterricht: „Während des ersten Lockdowns haben wir relativ schnell auf digitalen Unterricht gewechselt, was zwar für uns alle doch etwas ungewohnt, für viele Kinder aber auch durchaus spannend, mitunter sogar lustig war, da sich viele zum ersten Mal auf dem Bildschirm live gesehen haben.“ Hecher erzählt jedoch, dass sich auch positive Auswirkungen durch die neue Situation ergaben, wie zum Beispiel das Selbstständigerwerden der Schüler durch das eigenständige Stimmen des Instruments oder das Eintragen ins Aufgabenheft.

Die Musikschulleiter bemerken jedoch beide die Einschränkungen: „Das Fehlen von Auftrittsmöglichkeiten ist für die meisten Schüler durchaus ein Verzicht und mit Wehmut verbunden“, so Hecher. „Gemeinschaftliches Musizieren fehlt ganz stark − die Kinder sind wirklich einer großen Belastung ausgesetzt“, erklärt Fasching. Trotz der aktuellen Herausforderungen seien die Schüler weiterhin mit Begeisterung in den beiden Musikschulen aktiv, sodass auch die Schülerzahlen relativ konstant geblieben sind. Fasching zeigt hierbei auch die Wichtigkeit auf: „Musik dient den Kindern als Quelle der Freude und Ausdrucksmöglichkeit!“ Es bleibt zu hoffen, dass in naher Zukunft wieder gemeinsam musiziert werden kann...