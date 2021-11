Muthspiel und Gansch treten in Neunkirchen auf

Zu einem besonderen Abend lädt der Kulturverein Neunkirchen am kommenden Donnerstag, dem 4. November, um 19.30 Uhr ins VAZ der Arbeiterkammer Neunkirchen. Die Musiker Wolfgang Muthspiel und Thomas Gansch begeben sich gemeinsam auf eine Welt, bei der große und kleine Lieder – „von den Beatles bis Kurt Weill, aber auch eigene Stücke“, wie es im Vorfeld heißt – zu hören sein werden.

