Die Familie war am Nachmittag von der Bergstation der Raxseilbahn in Richtung Höllental aufgebrochen, schaffte in der einsetzenden Dunkelheit aber den Abstieg nicht mehr, berichtete die Bergrettung Reichenau. Alle vier blieben unverletzt.

Die Mutter und ihre drei Kinder hatten den Notruf laut Bergrettung gegen 20.30 Uhr abgesetzt. Bei einem Suchflug eines Hubschraubers des Innenministeriums wurden sie mit einer Wärmebildkamera lokalisiert und anschließend erschöpft ins Tal gebracht.