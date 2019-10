Mysteriöse Messerattacke auf Syrer .

Bei einer Messerattacke in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) wurde am Montagabend ein 18-jähriger Syrer von einem Unbekannten schwer verletzt. Aktuell befindet sich das Opfer in einem lebensbedrohlichen Zustand, der Täter konnte unerkannt flüchten.