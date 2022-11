Toter im Auto bei Neunkirchner Bahnhof: Mann starb an Herzversagen

Werbung

Das Rätsel um einen mysteriösen Leichenfund am Samstagvormittag in der Nähe des Neunkirchner Bahnhofes scheint gelöst. Wie berichtet, war von einer aufmerksamen Polizeistreife ein lebloser Mann auf dem Beifahrersitz eines abgestellten Fahrzeuges entdeckt worden.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 51-jährigen Wiener. Er soll nicht Zulassungsbesitzer des Wagens gewesen sein. Wie Ermittler bestätigten, wies die Leiche keine äußeren Verletzungen auf. Ein Obduktionsergebnis ergab am Montag, dass der Mann an einem Herzinfarkt verstorben ist, die Leiche wurde zur Beerdigung freigegeben.

Die Umstände der Auffindung sind für Außenstehende aber weiterhin rätselhaft. Auf Nachfrage der NÖN bei der Polizei hieß es am Montagnachmittag, „dass alle Ermittlungen eingestellt wurden, weil sie eindeutig kein Fremdverschulden ergeben haben. Das wurde durch die Tatortarbeit und bei Befragungen festgestellt.“

Allerdings könne die Staatsanwaltschaft, wenn nötig, zusätzliche Erhebungen anfordern.

