Neunkirchens AUA-Pilot Ernst Glatzl flog in Pension

Er flog seinen letzten Flug im Cockpit von Barcelona nach Wien. Mit dabei war seine Familie – Petra und Sohn Niki, die Geschwister Romi mit Gatte Ali Siegel und Peter Glatzl. Zurück in Wien, gaben die Kollegen vom Austrian-Flugbetrieb (AUA-Chefpilot, Airbus-Flottenchef und die Crew des Fluges) zur Verabschiedung einen kleinen Empfang.

Auch wenn Glatzl zukünftig keinen Airbus 320 mehr fliegen wird, am Boden bleibt er dennoch nicht. Ernst Glatzl wird weiterhin in Wiener Neustadt am Flugplatz Wiener Neustadt-West bei seinem Flugverein „Flugschule PHOENIX“ als Ausbildungsleiter und Fluglehrer tätig sein. Natürlich bleibt auch die Musik ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben. Am 11. Dezember spielt Ernst Glatzl (Schurli & die Motorbienen, Flimp) mit seiner Band „Ernst & The Winglets“ auf der Bühne Mayer in Mödling.

