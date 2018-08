Ein Mann aus dem Raum Ternitz war in den vergangenen Tagen in das Rampenlicht der Ermittlungen nach dem Banküberfall auf die Raiba-Filiale in Grafenbach gerückt.

„Wir haben unabhängig voneinander mehrere konkrete Hinweise auf eine verdächtige Person bekommen“, so ein Ermittler im Gespräch mit der NÖN Neunkirchen. Nachforschungen hätten allerdings ergeben, dass der Verdächtige zu hundertprozent nicht als Täter in Frage komme: „Wir haben alles sehr, sehr genau überprüft und zuverlässige Zeugenaussagen aus seinem Lebensbereich eingeholt. Er hat ein wasserdichtes Alibi und war es sicher nicht!“

Trotz des Verlustes der heißen Spur herrscht bei den Kriminalisten nach wie vor Zuversicht, den Fall zu klären. Denn dank der intensiven medialen Berichterstattung sind bis dato an die 50 Hinweise bei der Polizei eingelangt – und: „Wir haben noch gar nicht alle überprüfen können.“