Gute Nachrichten aus der Raiffeisenbank in Puchberg am Schneeberg – wegen zweier Covid-19-Fälle wurde die Filiale zuletzt vorübergehend geschlossen, NÖN.at berichtete. Zwei Testergebnisse waren gestern noch ausständig, heute konnte die Raiba Entwarnung geben: „Beide Testergebnisse sind negativ, sämtliche Hygienemaßnahmen sind bereits abgeschlossen.“

Ab sofort biete man wieder persönliche Beratungen, nach telefonischer Terminvereinbarung, an. „Der Kassenbetrieb in Puchberg startet bereits wieder am Donnerstag“, so die Raiffeisenbank in einer Aussendung.

