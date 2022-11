Advent im Bezirk Neunkirchen: Viel Optimismus bei Veranstaltern

Einen Punsch trinken und gebrannte Mandeln naschen: So kann man sich dieses Jahr auf den Adventmärkten in der Vorweihnachtszeit wieder auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die Adventmärkte können nach zwei Jahren ohne strenge Covid-Regeln wieder stattfinden. Einschränkungen gibt es aber aufgrund der Energiekrise.

„Energie sparen ist ein Thema, das uns alle betrifft“, sagt Würflachs Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP). Beim „Advent in der Johannesbachklamm“, der von 8. bis 11. Dezember über die Bühne gehen wird, setzt man auf LED-Beleuchtung. Bei anderen Adventmärkten in Ternitz, Neunkirchen und Reichenau an der Rax werden ebenfalls Energiesparlampen verwendet und die Beleuchtungszeiten auf die Öffnungszeiten der Märkte beschränkt. Bei der Adventmeile in Seebenstein bleibt man wie gewohnt bei Kerzen und Fackeln, wie Organisatorin Christine Trimmel erzählt.

„Wir haben die Dauer um eine Woche reduziert, um unseren Beitrag zum Energie sparen zu leisten“, sagt Ingolf Scheida, der seit mehr als 20 Jahren den „Advent im Schloss“ in Reichenau an der Rax organisiert. Die bekannte Veranstaltung beginnt erst am zweiten Adventwochenende und nicht wie in den Vorjahren bereits am ersten Adventwochenende.

Auf Heizschwammerln verzichten übrigens alle von der NÖN befragten Organisatoren auf ihren Weihnachtsmärkten. Die Besucher können sich bei Feuerkörben oder mit Punsch und Glühwein aufwärmen.

Nachfrage bei Ausstellern hat nicht abgenommen

An Ausstellern mangelt es nach der Pandemie-bedingten Pause nicht. „Wir hatten keine Probleme, unsere zwölf Hütten zu belegen“, erzählt der Ternitzer SPÖ-Stadtrat Peter Spicker, der den „Advent im Herrenhauspark“ mitorganisiert. Auch die übrigen Adventmarkt-Organisatoren berichten, dass genug Aussteller aus den jeweiligen Regionen ihre Stände auf den Märkten öffnen werden.

„Die Aussteller sind positiv gestimmt“, sagt der Organisator des „Advent im Schloss“, Ingolf Scheida. Bei der Auswahl der Aussteller achtet er darauf, dass diese aus der Region kommen und Kunsthandwerk anbieten. „Wir hatten so viel Andrang, sodass wir manchen Ausstellern sogar absagen mussten“, sagt Christine Trimmel von der Adventmeile Seebenstein.

Die Vorbereitungen für die Adventmärkte laufen mittlerweile bereits auf Hochtouren. In Neunkirchen helfen die Feuerwehr, der Lions-Club und die Pfadfinder beim Aufbau. „Jeder freut sich, dass er wieder etwas machen kann“, kann sich ÖVP-Vereinsstadträtin Christine Vorauer nicht beklagen. Auch in Seebenstein helfen alle Vereine bei den Vorbereitungen für die „Adventmeile“ mit. Für den „Advent in der Johannesbachklamm“ haben sich ebenfalls viele Würflacher aus den Vereinen gefunden, die bei der Vorbereitung mitanpacken. „Es freuen sich alle darauf und es helfen alle zusammen“, bringt es Bürgermeister Franz Woltron auf den Punkt.

Bei allen Adventmärkten können sich die Besucher über ein passendes Rahmenprogramm zu den Ausstellern und über Speisen und Getränke freuen. Eine Übersicht über alle geplanten Veranstaltungen finden Sie auf der Seite 6!

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.