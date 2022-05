"Dialekt schmeckt": Festival im Bezirk Neunkirchen startet wieder

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

„Mundart“ trifft auf rustikalen Hüttencharme: Nach vier Jahren ungewollter Pandemie-Pause findet die Konzertreihe „Dialekt schmeckt am Berg“ wieder jeweils am letzten Wochenende der Monate Juni, Juli, August und September (25. Juni bis 10. September) statt. Die inzwischen achte Auflage erklingt in Berggasthäusern und -hütten in den Wiener Alpen.

„Wie kaum ein anderes Musikgenre vereint die neue Dialektmusik Traditionelles mit Modernem, verbindet Jung und Alt, Stadt und Land und gibt auf besondere Weise Einblicke in Aktuelles und Typisches“, freut sich Organisator Christian Wagner. Freunde junger Dialektmusik erreichen diese Aufführungsstätten auf unterschiedlich anspruchsvollen Wanderwegen oder zum Teil mithilfe von Aufstiegshilfen (Seilbahn, Sessellift, Zahnradbahn). Die Spielorte finden sich auf den sanften Hügeln der Buckligen Welt im Osten über die Schwaigen am Wechsel zum Semmering und den 2000ern Rax und Schneeberg bis hin zur langgezogenen Hohen Wand. Am Ziel angekommen, wird man bei freiem Eintritt mit neuer Dialektmusik, regionalen Schmankerln und prachtvollen Ausblicken belohnt.

Die Reihe „Dialekt schmeckt am Berg“ wurde erstmals im Jahr 2011 umgesetzt. Veranstaltet wird die Konzertreihe vom Ternitzer Verein „i-punkt!“, der heuer seinen 25. Geburtstag feiert, die NÖN berichtete.

Finanziert wird das kleine Festival von der Niederösterreichischen Versicherung, der Arbeiterkammer Niederösterreich, der Raiffeisenbank sowie aus Mitteln der Leader-Regionen NÖ-Süd und Bucklige Welt-Wechselland.

