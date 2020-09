,,Da sieht man leider, wie schnell es gehen kann, das ist zwar bitter, aber die Sicherheit geht bevor", klingt Hannes Beisteiner im Gespräch mit der NÖN leicht verzagt. Weil sich einer der beiden Söhne in der Schule angesteckt hat, aber völlig symptomfrei sei, bleibt in den nächsten zehn Tagen in Peisching die Küche kalt.

,,Das Ganze tut mir für unsere Gäste wirklich sehr leid, vor allem auch für jene, die für Feiern bereits bei uns reserviert hatten", so Beisteiner, der gleichzeitig auch hofft, dass sich auf diesem Weg Feinschmecker auf die neue Situation einstellen können und niemand unnötigerweise den Weg nach Peisching auf sich nimmt und vor verschlossenen Türen steht. Gleichzeitig beruhigt er aber: ,,Wir haben uns alle einem Schnelltest unterzogen und der Rest der Familie hat kein Corona!"

Wenn er auf die kommende Monate blickt, beschleicht den Bezirkswirtesprecher allerdings kein gutes Gefühl: ,,Ich befürchte, dass sich die Situation verschlimmern wird."