Schon seit gestern, Mittwoch, ist im Neunkirchner Erholungszentrum eigentlich alles angerichtet. Doch witterungsbedingt waren es lediglich zwei Gäste, die das Team rund um Betriebsleiter Thomas Fuhs bis dato begrüßen durfte. „Aber eine Dame ist eine halbe Stunde lang bei 17 Grad geschwommen, Hut ab“, schmunzelt Fuhs beim NÖN-Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag.

Platz bietet das Freibad in der heurigen Saison für 1.005 Gäste zeitgleich, wobei es für Saisonkartenbesitzer ein fixes Kontingent gibt. „Für Kartenbesitzer ist immer gewährleistet, dass für sie auch ein Platz im Bad vorhanden ist“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Susanne Kohn. Die „3G-Regel“ gilt auch im Freibad: Wer älter als zehn Jahre ist, muss einen Impfnachweis oder ein Testzertifikat vorweisen – oder aber einen Nachweis über eine überstandene Covid-19-Erkrankung. Die Nachweise werden vor dem Kassenbereich an einem separaten Testpunkt kontrolliert.

Neuer Automatenstandort

Abseits dessen gelten die bereits bekannten Regeln, die teils auch schon im Vorjahr zu tragen kamen. „Zu Personen außerhalb des Familienbereiches ist ein Abstand von zwei Metern zu wahren, die Maskenpflicht gilt in allen Innenräumen – also etwa in den Garderoben oder am WC“, erklärt Fuhs. Kulinarisch wird neben dem etablierten Selbstbedienungsbuffet – es gelten die allgemeinen Regeln aus der Gastro sowie ein Einbahnbetrieb – auf zwei Automatenstandorte gesetzt.

„Ein Punkt befindet sich im Eingangsbereich, ein weiterer im Bereich des Kinderbeckens“, so Fuhs. Stolz verweist er auch auf die im Vorjahr geschaffene Sonnenterasse: „Da kann man sich wunderbar zurückziehen und entspannen“, rührt er die Werbetrommel.

Angerichtet ist eigentlich alles, geöffnet ist ebenso schon – täglich von 8.30 bis 19 Uhr. „Jetzt brauchen wir nur noch schönes Wetter“, meint Fuhs – spätestens im Juni aber werde es mit Sicherheit heiß, „denn so habe ich es bestellt.“

