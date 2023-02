Bezirk Neunkirchen: Ein Abschied ist fix, ein Verbleib noch offen

Seit der Vorwoche ist es Gewissheit: Waltraud Ungersböck, seit 2020 Abgeordnete zum Landtag, wird (vorerst) nicht erneut nach St. Pölten entsandt. Auf der am Donnerstag von der Volkspartei NÖ vorgelegten Personalliste scheint der Name der 46-Jährigen nicht auf. Schon mit Bekanntwerden der Vorzugsstimmenergebnisse – Parteichef Hermann Hauer konnte das einzige „schwarze“ Direktmandat holen – war ein erneuter Einzug Ungersböcks in den Landtag unwahrscheinlich geworden, die Hoffnung hielt aber noch einige Tage an.

Sie sei „natürlich enttäuscht“, meint Ungersböck gegenüber der NÖN, nach der recht kurzen Zeit wieder aus dem Landesparlament auszuscheiden. „Ich wäre gerne weiterhin für die Anliegen des Bezirks Neunkirchen nach St. Pölten gefahren.“ Trostpflaster für Ungersböck, die in ihrer Heimatgemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg auch als Vizebürgermeisterin fungiert, ist aber ihr Vorzugsstimmen-Ergebnis: Sie holte 2.379 Stimmen, Listen-Erster Hermann Hauer kam auf 3.047. Ungersböcks Wert aus 2018, wo sie ebenso kandidiert hatte, hat sich damit verdreifacht: Damals kam sie auf 803 Stimmen.

Auf eine neuerliche Kandidatur bei der Landtagswahl in fünf Jahren oder eine andere politische Funktion angesprochen, will sich Ungersböck nicht festlegen. „Jetzt muss ich erst einmal wieder im Normalmodus ankommen. Da ich auch auf Gemeindeebene politisch sehr aktiv bin, sehe ich es als wichtig, bereits jetzt an die Vorbereitung der Gemeinderatswahl 2025 zu denken.“ Klar sei aber, „dass ich gerne für die Menschen und für unsere Region arbeite und das auch weiterhin tun werde“.

SPÖ-Bundesrätin muss weiter zittern

Mit ihrem Kollegen Hermann Hauer will Ungersböck übrigens „weiterhin gut zusammenarbeiten“, wie sie – angesprochen auf den persönlichen, oft voneinander getrennten Wahlkampf – sagt. „Jeder hat auf seine Art und Weise wahlgekämpft. In dieser intensiven Phase bleibt wenig Zeit übrig, um persönliche Gespräche untereinander zu führen. Ich hoffe, wir können da wieder an die Vorwahlzeiten anknüpfen.“ Sie wünsche Hauer jedenfalls „viel Kraft, denn der politische Ton ist wieder um einiges rauer geworden“, so ihre Einschätzung.

Weiterhin Hoffnung, in ihrer Funktion zu bleiben, hat unterdessen die Neunkirchner SPÖ-Stadtparteivorsitzende und Stadträtin Andrea Kahofer. Ob sie, wie 2018, einmal mehr in den Bundesrat entsandt wird, soll sich in diesen Tagen entscheiden. „Jetzt geht es einmal darum, Gespräche bezüglich der Regierungsbildung zu führen, danach wird entschieden, wie die Mandate vergeben werden“, sagt Kahofer am Freitag zur NÖN. Die 49-Jährige war 2018 überraschend in den Bundesrat entsandt worden, nachdem der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak sein Landtagsmandat zurückgelegt hatte. Seit Jahresbeginn fungiert die Neunkirchnerin außerdem als Vizepräsidentin des Bundesrates.

