Nach Diebstahl: Neue Ortstafeln montiert .

Nur wenige Tage musste die 400-Seelen-Gemeinde ohne Ortstafeln auskommen: Bereits am Donnerstag montierte die Straßenmeisterei eine neue Beschilderung – an jener Stelle, an der in der Nacht zu Neujahr zwei Tafeln entwendet worden waren.