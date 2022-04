Neunkirchen: Aussprache zwischen Stadtchef und FPÖ-Gemeinderätin

Werbung

Ziemliche Funkstille herrschte in den vergangenen Wochen zwischen ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov. Der Bürgermeister warf Danov aufgrund einiger kritischer Aussagen gemeindeschädigendes Verhalten vor und lud sie nicht mehr zu Sitzungen und Veranstaltungen ein.

Seit der Vorwoche ist passend zur Zeit allerdings „Osterfriede“ ins Land gezogen: „Ich hatte mit Danov eine spontane Aussprache und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir wieder eine Zusammenarbeit versuchen werden“, so der Bürgermeister zur NÖN. Auf Details des Vier-Augen-Gespräches wollte er nicht eingehen. Aber: „Es bringt ja nichts, ewig böse aufeinander zu sein. Ich hoffe nur, dass Frau Danov nicht mehr so wie in der Vergangenheit agiert!“

Danov bestätigt die Annäherung: „Das Gespräch ist aus meiner Sicht zufriedenstellend verlaufen und ich bin auch froh, dass es dazu gekommen ist.“ Sie wolle nun einmal abwarten, ob Osterbauer seinen Worten auch Taten folgen lässt, so die FPÖ-Gemeinderätin.

