Ternitzer Vize bleibt Klubobmann-Stellvertreter im SPÖ-Landtagsklub

Die Freude über die Einstimmigkeit ist groß: Der Ternitzer Christian Samwald bekam im Rahmen der konstituierenden Klubsitzung der Landes-SPÖ alle Stimmen bei der Wahl zum Klubobmann-Stellvertreter. Damit wurde er in seiner bisherigen Funktion bestätigt. „Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Tätigkeit im Landtagsklub ausführen zu dürfen und werde mich weiter mit ganzer Kraft für die Menschen in Niederösterreich und meinen Heimatbezirk einsetzen“, sagt Samwald in einem ersten Statement.

Samwald wird damit dem Mödlinger SPÖ-Politiker Hannes Weninger - er war vor einigen Jahren bereits Klubobmann - zur Seite stehen. Er folgt auf den bisherigen Klubobmann Reinhard Hundsmüller.

