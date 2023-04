Leichtes Nachbeben der Stärke 2,4 bei Gloggnitz

Das Beben sei im Raum Gloggnitz, Ternitz und Wimpassing deutlich wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es weiter. Das erste Beben hatte sich Ende März ereignet. Die Stärke wurde damals mit 4,2 angegeben und das Epizentrum lag 4 Kilometer östlich von Gloggnitz in einer Tiefe von acht Kilometern (die NÖN berichtete).

Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung zu den Auswirkungen des Bebens via Web-Formular „http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung“, App QuakeWatch Austria „http://onelink.to/3km3ee“ oder per Post (Porto zahlt Empfänger) an: Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie Hohe Warte 38 A-1190 Wien.

