Seit heute Nacht, null Uhr, gilt sie: Jene Verordnung des Gesundheitsministeriums, die besagt, dass der Bezirk Neunkirchen nur mit einem negativen Coronatest verlassen werden darf. Bereits seit heute früh wird dies kontrolliert, Strafen sollen aber erst ab Freitag verhängt werden. Für die Kontrollen selbst werden laut Landespolizeidirektion NÖ zusätzliche Kräfte aus anderen Bezirken hinzugezogen. Intensiv kontrolliert wurde NÖN-Recherchen zufolge etwa auf der S6, der Semmering-Schnellstraße.

Die Gemeinden erweitern unterdessen nochmals ihr Testangebot. Stand heute, Donnerstag, werden in 27 von 44 Bezirksgemeinden regelmäßige Covid-Teststraßen angeboten – in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen öffnete gestern, Mittwoch, spontan die Teststraße im Erholungszentrum. „Innerhalb von drei Stunden haben wir 420 Personen getestet“, kennt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) die genauen Zahlen. Am heutigen Vormittag sei der Andrang jedenfalls „gewaltig“ gewesen, so Osterbauer: „Ich war in der Früh dort und habe mir die Situation angeschaut – die Menschen sind bis zur Boulderhalle gestanden.“ Mit den derzeitigen Öffnungszeiten erreiche man aber schon bald die Grenze des Machbaren, so Osterbauer: „Viel mehr Angebot kann ich mir derzeit eigentlich nicht mehr vorstellen.“ Lobend erwähnt Osterbauer die Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Wartmannstetten: „Dort gibt es keine eigene Teststraße, aber es haben sich an die 35 Personen gemeldet, die freiwillig bei uns Dienst versehen würden. So stelle ich mir eine Zusammenarbeit und eine Nachbarschaft vor.“

Gemeinden erweitern Testangebot

Auch andere Gemeinden im Bezirk Neunkirchen haben inzwischen reagiert. So kann man sich etwa am Sonntag, dem 28. März, auch in Puchberg am Schneeberg kostenlos testen lassen – zwischen 16 und 19 Uhr in der Schneeberghalle (Sticklergasse 3). Auch Grünbach am Schneeberg erweitert die Öffnungszeiten: Zusätzlich zum Donnerstag werden ab 30. März auch dienstags zwischen 16 und 18 Uhr kostenlos Abstriche genommen. Reagiert wurde auch in St. Egyden am Steinfeld, wo künftig dienstags, donnerstags und auch sonntags zwischen 15 und 18 Uhr im Gemeindeamt getestet wird.

