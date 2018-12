Wegen Noroviren musste am Montag die Volksschule Enzenreith behördlich gesperrt werden. Seit heute, Mittwoch, läuft der Schulbetrieb wieder, wie Bürgermeister Franz Antoni (SPÖ) der NÖN auf Nachfrage mitteilt: "Die zweite, dritte und vierte Klasse haben bereits heute wieder Unterricht, hier fehlt nur mehr ein Schüler", so Antoni.

Die erste Klasse werde dann ab morgen wieder unterrichtet: "Das war von Anfang an so geplant." Gestern, Dienstag, sei die Desinfektion der Räumlichkeiten durchgeführt worden: "Vorsichtshalber wurde auch gleich der Kindergarten desinfiziert, obwohl da eigentlich nichts passiert ist. Aber wir wollten auf Nummer sicher gehen", so der Ortschef.

Wie NÖN.at berichtete, waren am Montag bereits zwei Drittel der insgesamt 72 Schülerinnen und Schüler dem Unterricht ferngeblieben, nachdem am Freitag der Vorwoche die ersten Fälle aufgetaucht waren. Konkret führt eine Norovirus-Infektion zu einer Entzündung des Magen-Darm-Traktes. Erkrankte sind sehr ansteckend.