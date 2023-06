Burschen wollten Mädchen helfen: Brutal zusammengeschlagen

Was sich genau in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr abgespielt hat, das ist laut Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht aber, dass zwei Burschen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Wiener Neustädter Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die beiden Verletzten sollen von einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen angegriffen worden sein. „Die Details werden gerade geklärt. Es gibt verschiedenste Zeugenaussagen“, so Neumüller.

Allerdings kursiert im Internet die Botschaft der Mutter eines der Verletzten mit näheren Details: Sie spricht davon, dass die Burschen einem Mädchen, das von einer Gruppe von Ausländern verfolgt worden sein soll, zu Hilfe geeilt und dann brutal von diesen attackiert worden seien.