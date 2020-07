Die Nachwehen des „Reichsadler-Postings“ von FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz sind deutlich spürbar. Dieser stellte ein Bild von sich in einem Reichsadler-Shirt auf Facebook, wir berichteten. Während SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak in der Vorwoche gegenüber der NÖN noch recht gelassen auf das Posting reagierte, hagelt es seitens der Landes-SPÖ Kritik.

„Die FPÖ agiert wie eh und je – die Einzelfälle gehen unbeirrt weiter“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Er sieht die Aussagen von Scherz, dass er das T-Shirt billig in einem normalen Geschäft gekauft und nicht gewusst habe, dass sich darauf der Reichsadler befindet, als Ausrede. „Bevor ich ein Shirt kaufe beziehungsweise anziehe, schaue ich schon darauf, ob es gestreift ist, ein Hawaii-Muster hat oder ein NS-Symbol darauf ist“, so Kocevar.

Auch Geschäftsführer übt heftige Kritik

Besonders erzürnt über das Posting zeigt sich Neunkirchens SPÖ-Bezirksgeschäftsführer René Wunderl. In seinen Augen muss nun Jürgen Handler, geschäftsführender FPÖ-Bezirksparteichef, reagieren: „Denn wenn ein FPÖ-Parteigänger und Stadtrat aus Ternitz erklärt, dass er bei dem Shirt mit NS-Insignien, von dem er fröhliche Fotos postet, nicht gewusst haben will, was diese bedeuten und sein Obmann dieser Geschichte auch noch Glauben schenkt, kann man es gerade bei diesem heiklen Thema nicht dabei belassen“, so Wunderl. ,,Entweder nimmt der FPÖ Vorsitzende diese Naivität für eine billige Ausrede, dann muss Landtagsabgeordneter Handler den sofortigen Rücktritt seines Parteigängers durchsetzen. Wenn er ihm aber diese Geschichte abkauft, muss geklärt werden in welchem ,normalen Geschäft' der Stadtrat dieses Shirt gekauft hat, denn dann muss es für dieses ,normale Geschäft' Konsequenzen geben, damit nicht wieder ein ,unbedarfter' Politiker und Stadtrat ein so nach Konsequenzen schreiendes Hoppla passiert!

FPÖ-Abgeordneter Jürgen Handler rückt von seinem Standpunkt bezüglich des Postings hingegen nicht ab: „Es gibt von meiner Seite her keine Konsequenzen für Erwin. Und ich lasse mir sicher von einer anderen Partei nicht sagen, was ich zu tun habe.“ Laut Handler habe er bereits ein Gespräch mit dem Ternitzer FPÖ-Stadtrat geführt: „Er ist aber noch in Österreich im Urlaub. Es wird sicher noch ein Vier-Augen-Gespräch geben!“