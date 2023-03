Nach Todesfällen Käserei Gloggnitz: Sachverständiger bestellt

Ein Sachverständiger soll die Vorfälle in der Käserei Gloggnitz klären. Foto: Gerhard Brandtner

E in Gutachter soll nun klären, ob die Todes- und Erkrankungsfälle in Zusammenhang mit Produkten des Unternehmens standen. Wie die APA berichtet, werden die Ergebnisse in mehreren Wochen erwartet.