Mit erst 36 Jahren wurde im Sommer die Grünbacherin Cornelia Kromp aus dem Leben gerissen. Die Betroffenheit und Trauer nach dem Ableben der beliebten Kindergarten-Mitarbeiterin waren groß, sofort wurden zwei Spendenkonten für die Familie eingerichtet.

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) hat sich nun der Rotary Club Neunkirchen unter der Leitung von Stefan Wöhrer dazu entschlossen, der Familie finanziell unter die Arme zu greifen. Cornelia Kromp hinterließ zwei Töchter im Alter von 14 und 16 Jahren.

Konkret wird am kommenden Freitag, dem 24. September, ab 18 Uhr in die Barbarahalle geladen. Die Jazz-Formation „Viscaia Jazz“ mit Clubmitglied Christoph Jackwerth am Kontrabass wird aufspielen, im Vorprogramm haben sich die lokalen Musiker Andi Pilhar und Janine Schmoll („Sensitive Souls“) angesagt. Die Barbarahalle wird zu diesem Zweck von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt – aber nicht nur das: „Alle Künstler, Techniker, Helfer und so weiter werden sich kostenlos für diese gute Sache einsetzen. Die Spenden kommen zu hundert Prozent der Familie zugute“, so Präsident Stefan Wöhrer.

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) freut sich über die breite Unterstützung: „Auch vonseiten der Vereine und Fraktionen haben sich viele bereit erklärt, mitzuhelfen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie der Ort zusammenhält. Grünbach zeigt sich hier wieder von seiner schönsten Seite!“