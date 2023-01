Nach Tragödie in Ternitz: Trauerbeflaggung und Neujahrskonzert-Absage

Werbung

Nach dem Tod eines 18-Jährigen in der Silvesternacht hat sich am Neujahrsmorgen Ternitz' Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) zu Wort gemeldet. Die Stadtgemeinde stehe "unter Schock", so der Stadtchef in einer Aussendung. „Unsere innigste Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten den Angehörigen des Toten und der zum Teil sehr schwer verletzten Jugendlichen beim Böllerunfall in der heutigen Neujahrsnacht im Stadtteil Ternitz-St.Johann“, so Dworak.

Die Erhebungen der Polizei würden laufen, so Dworak, der in der Nacht noch den Unfallort aufsuchte und den Einsatzkräften seinen Dank aussprach. Die Rettungskette habe "optimal funktioniert", so der Bürgermeister. Nach Rücksprache mit Vizebürgermeister Christian Samwald und Kulturstadtrat Peter Spicker (beide SPÖ) habe man Trauerbeflaggung angeordnet, so Dworak. Und: Das traditionelle Neujahrskonzert der Stadtgemeinde am kommenden Donnerstag wurde abgesagt.

Der folgenschwere Unfall geschah etwa 20 Minuten nach Mitternacht, wie NÖN.at noch in der Nacht berichtet hatte. Mehrere Jugendliche hatten auf einem Feld in St. Johann Pyrotechnik abgeschossen, einer der Feuerwerkskörper dürfte sich zu früh entzündet und den 18-jährigen Mann tödlich verletzt haben. Drei weitere Personen (17, 18 und 19 Jahre) wurden teils schwer verletzt und in Spitäler gebracht. Die Ursachenermittlung wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

