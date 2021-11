Alkolenker versteckte sich im Gebüsch

Alkoholisiert war ein 40-jähriger Wiener, der in der Nacht auf Samstag mit seinem Fahrzeug auf der Südautobahn (A2) in Schwarzau am Steinfeld ins Schleudern gekommen und gegen die Mittelleitwand aus Beton geprallt war. Laut Polizei versteckte sich der Mann nach dem Unfall etwa 150 Meter vom Unfallauto entfernt in einem Gebüsch!