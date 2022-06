Skurriler Vorfall Nach Unfall versteckte sich Gesuchter im Gestrüpp

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

(Symbolbild) Foto: APA/Gindl

E in skurriler Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag im Gemeindegebiet von Schwarzau am Steinfeld: Nach einer Kollision war der Unfallverursacher verschwunden. Als der vermeintliche Lenker kurz danach von einer Polizeistreife in einem Gestrüpp in der Nähe entdeckt wurde, stritt der offensichtlich alkoholisierte Mann aber ab, etwas mit dem Crash zu tun zu haben.