Rax-Seilbahn will Sicherheits-Maßnahmen weiter ausbauen .

Die Rax-Seilbahn will die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Italien weiter ausbauen. Geplant ist etwa eine Erweiterung der Sicherheitskampagne "End of Flip-Flop Zone", die Besucher auf die richtige Ausrüstung hinweist.