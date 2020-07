privat/Archiv Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender, SPÖ.

Weil am 19. Juli beim Sommerfest beziehungsweise Fußballtennisturnier in Grünbach am Schneeberg eine Teilnehmerin im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ruft die Gemeinde zur Vorsicht auf. Das teilte Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) am Donnerstag mit. Die Gesundheitsbehörden der Bezirkshauptmannschaften Wiener Neustadt und Neunkirchen seien demnach gerade dabei, das erforderliche „Kontakttracing“ durchzuführen, „danach werden die notwendigen Maßnahmen angeordnet“, so Steinwender.

Alle, die sich auf dem Fest aufgehalten haben und typische Symptome aufweisen, fordere man auf, bei der Gesundheitshotline 1450 anzurufen. „Weiters wird empfohlen, bei Symptomen sofort daheim zu bleiben und das Testergebnis abzuwarten“, so Steinwender. Laut Gemeinde wohnt die positiv getestete Person im Bezirk Wiener Neustadt.