„Griechenwirt“ im Bezirk Neunkirchen kurzzeitig in Haft genommen

Der Corona-Maßnahmengegner, der wegen der Missachtung von Corona-Maßnahmen in den letzten drei Jahren dutzende Verwaltungsstrafen angehäuft und diese aber nicht bezahlt hat (die NÖN berichtete), postete am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite ein Bild seiner Verhaftung. Aufgenommen wurde es am Bezirksgericht Neunkirchen, wo der Mann nach einer Verhandlung verhaftet worden war. Weil ein Großteil der Gelder seiner Verwaltungsstrafen noch ausständig waren, wie aus Behördenkreisen zu erfahren war. Die Verhaftung selbst soll dabei nicht ganz widerstandsfrei über die Bühne gegangen sein. Schließlich mussten dem Mann Handschellen angelegt werden.

Allerdings dauerte sein Aufenthalt im Polizeianhaltezentrum Wiener Neustadt nur ein paar Stunden. Ob er dort wegen gesundheitlicher Probleme enthaftet wurde oder in der Zwischenzeit die ausständigen Strafen bezahlt worden waren, ist derzeit nicht bekannt.