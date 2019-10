62-Jährige mit Hüftproblemen von Hubschrauber gerettet .

Eine 62-jährige Niederösterreicherin nutzte das schöne Wetter am Sonntag für eine Wanderung auf die Rax. Im sogenannten Kronichgraben, in der Nähe des Seewegs, konnte sie ihren Weg allerdings aufgrund starker Schmerzen in der Hüfte nicht fortsetzen.