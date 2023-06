Neunkirchens FPÖ-Gemeinderätin Regina Stoll tritt zurück

Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend galt FPÖ-Gemeinderätin Regina Stoll noch als „entschuldigt abwesend“, am späten Abend hat Neunkirchens frühere FPÖ-Parteiobfrau ihr Mandat mit sofortiger Wirkung zurückgelegt – ebenso wie ihre Funktion als stellvertretende Bezirksobfrau der Freiheitlichen. „Ich wollte für die Neunkirchner Wähler gute politische Arbeit leisten, was mir aber seit geraumer Zeit erschwert und nunmehr unmöglich gemacht wurde“, teilt Stoll auf NÖN-Anfrage mit. Da es „für mich schon länger nicht mehr passt“, ziehe sie nun die „letzte logische Konsequenz“ und trete zurück, so Stoll.

Wohl mit Blick auf ihre FPÖ-Mitstreiter kritisiert Stoll fehlende Zusammenarbeit – denn die müssten stets „beide Seiten wollen. Hier wollen nun beide Seiten nicht mehr. Und die, die lauter schreien, setzten sich dann eben durch.“ Sie nehme das „zur Kenntnis“. Ihrer Gesinnung will Stoll aber treu bleiben: „Doch selbst wenn die freiheitlichen kameradschaftlichen Werte und der Zusammenhalt untereinander, der für mich persönlich enorm wichtig und höchste Priorität hat, bei uns in Neunkirchen derzeit leider nicht mehr gelebt werden, so ist dennoch die FPÖ überall im Land auf dem Vormarsch, was mich stolz und glücklich macht, denn ich bin ein Teil dieses Erfolges in NÖ“, schreibt Stoll, beruflich im Büro von FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz tätig.

Fuchs: „Wir haben ihr die Hand gereicht!“

Vorangegangen war Stolls völliger politischer Rückzug ein Zerwürfnis mit ihren FPÖ-Kollegen: Per Vorstandsbeschluss hatte die FPÖ Stoll aus dem Prüfungsausschuss, in dem sie sogar als Vorsitzende fungierte, abberufen. Mitgeteilt war Stoll dies per E-Mail geworden. Stadtparteiobmann Peter Fuchs, der nach dem Intermezzo von Wilhelm Haberbichler den Chefposten bei den Freiheitlichen übernommen hatte, fand klare Worte zu der Entscheidung: „Sie redet nicht mit uns oder ihren Gemeinderatskollegen und ist nie erreichbar. So macht eine Zusammenarbeit keinen Sinn!“

Von der NÖN mit Stolls Rückzug aus dem Gemeinderat konfrontiert, erklärt Fuchs, dass sich der Schritt abgezeichnet habe. „Wir haben ihr die Hand gereicht, aber sie stand beruflich sehr unter Stress und war uns gegenüber sehr distanziert.“ Von mangelnder Zusammenarbeit vonseiten der FPÖ könne keine Rede sein: „Dass sie sich als Stadtparteiobfrau zurückgezogen hat, war damals ihr Entschluss – wir waren gefordert, einen Nachfolger zu finden. Das ist nicht von uns ausgegangen.“ Er wünsche Stoll „das Allerbeste“ und lobt sie zum Abschluss als „politisch sehr versiert“. Das freie Gemeinderatsmandat soll er nun selbst übernehmen.

Von Stolls Rückzug informiert wurde inzwischen auch Landtagsabgeordneter Jürgen Handler, geschäftsführender Bezirksparteiobmann der FPÖ: „Regina hat immer gute Arbeit geleistet, war als Prüfungsausschuss-Obfrau äußerst hartnäckig. Es ist schade, dass sie geht.“ Dass sie auch der Bezirkspartei den Rücken kehre, nehme Handler „zur Kenntnis“, sagt er in einem kurzen Statement gegenüber der NÖN.