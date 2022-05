Zöberner Mittelschule engagiert sich für Ukraine

Werbung

Mit kleinen Dingen Großes bewirken – unter diesem Motto stand eine Spendenaktion der Mittelschule Zöbern für die vom Krieg geplagte Ukraine.

Initiiert durch die beiden Lehrerinnen Anita Reithofer und Anna Neuberger, sammelten die Kinder auf verschiedenen Wegen Spenden. Die vierte Klasse organisierte ein Jausenbuffet mit selbst gemachten Pizzaschnecken, Muffins, Aufstrichbroten und anderen Köstlichkeiten. Die Kinder der anderen Klassen bastelten kleine Teelichter mit hoffnungsvollen Zitaten. Diese verkauften sie bei Familien, Freunden und in ihrem Umkreis. „Der Erlös wurde an ,Nachbar in Not‘ für die Ukraine gespendet. Insgesamt wurden 3.000 Euro eingenommen“, berichten die Schülerinnen Anna-Katharina Spanring und Miriam Polzer der NÖN.

Abseits dessen gestalteten die Schüler im Religionsunterricht für die „Young Caritas“-Aktion „Signs of hope“ Zeichnungen, die den Kindern der Ukraine Mut geben sollen. Die Bilder werden am Wiener Hauptbahnhof ausgestellt.

