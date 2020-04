Der Ärztemangel hat sich auch in der Stadtgemeinde bemerkbar gemacht. In den letzten Wochen musste man sich auf die Suche nach gleich zwei neuen Hausärzten machen. Und die hat man nun offiziell gefunden. Stefan Dworzak und Tomislav Grgurin folgen auf Rainer Sinabel und Gerhard Eidler.

„Eine lückenlose ärztliche Versorgung ist nicht nur in Zeiten wie diesen unverzichtbar für unsere Bevölkerung. Ich habe deshalb mit aller Kraft versucht, die entstandene Lücke so rasch als möglich zu schließen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

So soll Stefan Dworzak ab Juni eine neue Hausarztordination am Schwarzaweg 19 beziehen. „Aufgrund der derzeitigen Situation kann ich jedoch nicht mit Sicherheit versprechen, dass der geplante Eröffnungstermin 2. Juni 2020 tatsächlich eingehalten werden kann. Die Umbau- und Adaptierungsarbeiten laufen derzeit noch planmäßig“, so der Stadtchef.

Im Herbst wird Tomislav Grgurin dann in der Dr. Fraundorfer-Gasse 8 (Stadtteil Rohrbach) den Betrieb aufnehmen.