Neuer Musikschuldirektor entdeckte Job im Internet

Groß, Jahrgang 1974, ist kein Unbekannter. Seit 15 Jahren leitet er den Hans Lanner Musikschulverband. „Daran ändert sich auch nichts. In Gloggnitz übernehme ich einmal nur die Leitungsfunktion und möchte den Betrieb kennenlernen", so der gebürtige Reichenauer, der unter anderem an Hauer Konservatorium in Wiener Neustadt studierte und im Verband auch unterrichtet.

„Das ist wichtig für mich. So bin ich am Puls der Zeit", erklärt Groß, der den Job für Gloggnitz im Internet gefunden hat. „Mein Credo ist, die Zusammenarbeit mit allen. Eine Musikschule ist eine Bildungseinrichtung und Musik verbindet. Wir wollen Kinder, Jugendlichen und natürlich auch Erwachsene zur Musik bringen, Interesse wecken und Kultur vermitteln", beschreibt Groß seine Aufgabe und zollt seinem Vorgänger Respekt: „Hier wurde hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe eine toll verwaltete Musikschule übernommen".

In den letzten Wochen hat er die Möglichkeit genutzt, alle neuen Kollegen einmal kennen zu lernen. Hier kann sich Groß auch Synergien vorstellen. „Mein Ziel ist, Musikschullehrer so zu beschäftigen, dass diese davon leben können. Man muss auch größer denken", weiß Groß aus seiner täglichen Arbeit. Und auch eine intensivere Zusammenarbeit ist für ihn vorstellbar. „Es gab ja vor vielen Jahren auch das Big-Band-Konzept. Was jetzt entstehen kann, sieht man im Tun", erklärt der neue Leiter, der unter anderem auch als Regionssprecher für die Musikschulen im Schulbeirat vertreten ist. Jetzt vertritt Groß an die 700 Schüler und insgesamt 16 Pädagogen. Und ist stolz darauf, dass man ein breites Spektrum von der Klassik bis Rock und Pop anbieten kann. „Wir sind offen für alle Ideen. Der kreative Prozess wird spannend und herausfordernd werden" weiß Groß.